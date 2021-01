149 Visite

“Nelle case delle persone normali e che vivono nel mondo reale, stasera la preoccupazione principale non è il gioco dell’oca della politica ma cosa succede lunedì con il rientro delle Superiori. Un anno di tavoli, chiacchiere e liti che non ha risolto nulla. Non ci resta che dire: povera scuola…” Nota stampa PER- Persone e Comunità

