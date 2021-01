Crisi di governo, caccia ai responsabili. Italia Viva, però, lancia il sasso nello stagno e Mastella aggiunge: “Non siamo fessi”

230 Visite

Mancano quattro giorni e sono decisivi per salvare o affondare il governo. Prosegue la caccia ai Responsabili per sostituire Italia viva in maggioranza. Lunedì alle 12 il premier Giuseppe Conte chiederà la fiducia della Camera e martedì mattina alle 9.30 quella del Senato. A Palazzo Madama si tratta per trovare almeno dieci senatori che prendano il posto dei renziani. E il cardinal Bassetti, presidente della Cei-Conferenza episcopale italiana, invoca una soluzione: “È tempo di costruttori, è tempo di speranza”. Ma nel pomeriggio il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone apre: “Se Conte scioglie alcuni nodi, Iv c’è”. Se il governo vuole parlare di merito, Italia Viva è pronta a fare la propria parte nell’interesse del Paese”. “Se vogliono parlare di poltrone – dichiara Luciano Nobili, deputato di Iv – non siamo interessati. Di poltrone parlino con Mastella. Se vogliono parlare di contenuti, del Mes per i nostri ospedali, dei vaccini, della scuola per i nostri figli, delle infrastrutture che servono al Paese, noi ci siamo”. Clemente Mastella, intanto, avverte: “Siamo ‘responsabili’, ma non fessi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS