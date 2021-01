Musica, il 4 gennaio di 6 anni fa ci lasciava (troppo presto) Pino Daniele. Il grande musicista che rivoluzionò la musica italiana

123 Visite

Il 4 gennaio di 6 anni fa moriva Pino Daniele, il geniale musicista e cantautore napoletano. Aveva accusato un malore quel giorno Pino e chiese di essere accompagnato in ospedale, a Roma, dal suo medico di fiducia. Quando si sentì male, Pino era nella sua casa di Grosseto, ma volle recarsi a Roma e non fermarsi in una struttura ospedaliera toscana. Spirò nella tarda serata del 4 gennaio. La notizia della sua prematura e tragica scomparsa fu data sui social dall’amico e collega Eros Ramazzotti. La morte di Pino Daniele fu uno choc per tutti i napoletani (e non solo). Pino non aveva nemmeno compiuto 60 anni quando ci lasciò ed era in procinto di produrre un nuovo album, che ogni probabilità – secondo i rumors dell’epoca- sarebbe stato fortemente influenzato dalla musica flamenca, ultima grande passione del cantautore partenopeo. Domani saranno 6 anni da quella improvvisa e dolorosa scomparsa. Daniele ha scritto le canzoni napoletane (moderne) più belle, ha sicuramente inventato – pur attingendo da tanti generi musicali – uno stile tutto suo, fatto di influenze blues, jazz, rock, echi del Mediterraneo, rap, i ritmi sudamericani, le sonorità arabe e persino i madrigali di Gesualdo da Venosa. Anche nel linguaggio è riuscito ad innovare, mescolando napoletano, italiano, inglese, spagnolo e coniando termini ed espressioni che sono rimaste nel Dna di tante persone.

Un artista completo, insomma, bravo con le parole e con lo strumento, la sua amata e inseparabile chitarra. Artista generoso, aperto alle collaborazioni e contaminazioni, un rivoluzionario della musica italiana, spesso ancorata a vecchi stilemi o capace solo di scimmiottare e riprendere le mode del momento. Un musicista, un poeta dotato tra l’altro di un timbro unico, una voce che ha fatto emozionare milioni di persone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS