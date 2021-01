Calvizzano, il sindaco si è vaccinato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli

396 Visite

Stamattina mi sono recato presso l’Ospedale ‘Santa Maria delle Grazie’’ di Pozzuoli per l’inoculazione della prima dose del vaccino anti-covid. L’ho fatto nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dall’autorità sanitaria nazionale essendo, da medico di base, particolarmente esposto al rischio del contagio. Al momento è l’unico strumento che abbiamo per contrastare la diffusione del virus. Me l’avevate chiesto in tanti, è la risposta è questa, io mi vaccino. Fatelo tutti, appena possibile accettate la disponibilità dell’ASL, solo in questo modo potremo tornare alla vita di sempre. Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













