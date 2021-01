497 Visite

Sono tante le segnalazioni che ci arrivano per denunciare il mancato rispetto delle misure anti Covid, riguardo gli spostamenti. Così i residenti di via Falcone: “Zona rossa a Marano? è un optional”. Come si può ben notare dalla foto che ci è stata inviata, traffico in tilt, tutti in strada e zero controlli in città. Il caos, oramai regna sovrano.













