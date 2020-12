Capodanno casalingo, Enzo Miccio: “No a ciabatte e pigiamoni anche se state in casa”

Far festa, anche in due con il proprio partner perché non conta la quantità, ma la qualità, sperando che il 2021 sia migliore di quello appena trascorso. Anche perché peggiore credo e mi auguro sia difficile». «Senza esagerare – aggiunge Miccio – ma è importante godersi una serata di relax e benessere. Una serata in cui anche l’aspetto estetico può aiutare