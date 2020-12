Marano, fuochi d’artificio: la moda continua anche in barba all’ordinanza di Visconti

347 Visite

“Ogni occasione è buona per sparare fuochi artificiali – spiegano i residenti di via Marano Pianura e di San Rocco– figuriamoci a Capodanno cosa sarà”. Vengono sparati per compleanni, anniversari, per le ricorrenze dei santi e a volte, si narra fra leggende metropolitane e realtà per segnalare l’arrivo della droga. Spesso i forti boati che squarciano il silenzio della sera sono provocati da petardi sparati all’interno di contenitori per ampliare il rumore. Qualsiasi sia il motivo, ricorrenza o tradizione, è un fatto che queste abitudini resistono anche in barba a divieti di circolazione per il Covid e all’ordinanza firmata nella giornata di ieri dal sindaco di Marano, Rodolfo Visconti che vieta la detenzione di botti e fuochi artificiali. E c’è da credere che quest’ultimo dell’anno sono ancora in molti a festeggiare in questo modo antico ma sempre alla moda.













