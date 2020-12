Spari al mercato ittico di Mugnano, denunciato a piede libero l’uomo che ha ferito due persone

378 Visite

E’ stato identificato, condotto in caserma e alla fine denunciato a piede libero l’uomo che la notte scorsa, all’interno del mercato ittico di Mugnano, ha esploso colpi di arma da fuoco ferendo due persone. La lite, come raccontato dal nostro portale, era stata innescata da futili motivi. Tutto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Marano, sarebbe partito da un commento, un apprezzamento sulla qualità di alcuni frutti di mare in vendita presso una delle paranze del mercato ittico di Mugnano. Tra due venditori, in pratica, sarebbe nato un battibecco su chi avesse il prodotto migliore. Dalle parole si è poi passati ai fatti e, successivamente, al ferimento delle due persone con due colpi di pistola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS