Vaccino in Campania per operatori sanitari: due su dieci dicono no

Sarebbero otto operatori sanitari su dieci, nella regione Campania, quelli pronti a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Altri due si sono dichiarati contrari o non hanno risposto: al momento, insomma, preferiscono aspettare, stando ai dati diffusi dalla Regione, anche se le percentuali di non adesione indicate dalle singole strutture di Napoli e provincia, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, risultano superiori. E poi ci sono gli esclusi: liberi professionisti, con i dentisti in primis, 5000 in Campania, che chiedono di rientrare nel piano al via dal 27 dicembre, con il V-day organizzato nella tensostruttura in allestimento al Cotugno, polo di eccellenza e di riferimento durante tutta la pandemia.













