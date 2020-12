Natale a Qualiano, istituito il progetto “porta il tuo disegno” per i bambini dai 3 ai 10 anni

oppure al numero whatsapp 324 8498896 I disegni più significativi saranno scelti ed utilizzati come manifesti augurali con la speranza di riuscire a diffondere, attraverso le emozioni dei più piccoli, un messaggio di fratellanza e pace L’amministrazione comunale sta cercando nel modo più sicuro possibile di diffondere nella sua cittadina un po’ di luce e spensieratezza in un periodo in cui le menti sono travolte da mille preoccupazioni. Cercare di coinvolgere i bambini in questa festività natalizia con un progetto tanto semplice quanto significativo, servirà ad alleggerirgli le distanze create. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.