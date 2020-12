Il Napoli pesca il Granada. Gattuso: “Squadra temibile”

76 Visite

“È un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura”: questa la reazione a caldo di Gennaro Gattuso dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League.

Il Napoli – come informa il sito ufficiale della SSC Napoli – incontrerà il club spagnolo che si è qualificato superando come seconda classificata il Girone E con 11 punti alle spalle del PSV Eindhoven e davanti a Paok e Omonia Nicosia. Attualmente in Liga la squadra di Diego Martínez Penas è al settimo posto con 18 punti.













