Marano, avviso buoni spesa: ecco i numeri telefonici da contattare

AVVISO BUONI SPESA Per i cittadini risultati positivi al Covid-19 o in quarantena fiduciaria ufficialmente dichiarata, che intendono presentare domanda ” Buoni Spesa”, si prega di contattare i seguenti numeri del Settore Servizi Sociali: 081- 576 92 31 cellulare 366 311 286 Al fine di ridurre al minimo i problemi di intasamento della casella pec del Protocollo Generale, e in particolare, per semplificare e velocizzare il lavoro dell’istruttoria delle pratiche, si invita a : NON INVIARE LA STESSA DOMANDA PIÙ VOLTE; NON INVIARE LA STESSA DOMANDA ATTRAVERSO PIÙ PERSONE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE. Tutto viene sottoposto al controllo. Assessora alle Politiche Sociali













