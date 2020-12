Parlamento Europeo, terremoto 5 Stelle: in quattro lasciano il Movimento. “Traditi gli ideali”

203 Visite

“La frangia ambientalista del M5s al Parlamento europeo, costituita da Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi, si separa formalmente dalla delegazione pentastellata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo“. Lo annuncia l’europarlamentare Pedicini in una nota. “Non mi faccio cacciare, sono io che me ne vado”, precisa.

“Con l’addio al M5s – si legge nella nota – i quattro eurodeputati rinnovano il proprio impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini. La decisione è stata resa necessaria dall’impossibilità di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi, all’interno della delegazione del M5s, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia dall’impegno preso con gli elettori sia dalle aspirazioni originarie del MoVimento”.













