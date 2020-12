Piazza Municipio: festeggiano il compleanno in un B&B, otto persone sanzionate

La notte scorsa gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Municipio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and breakfast. Gli agenti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza otto napoletani tra i 21 e i 34 anni di cui cinque con precedenti di polizia, che, privi della mascherina, stavano festeggiando un compleanno e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Centro storico: sorpreso con merce contraffatta, denunciato. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo con una grossa valigia in mano che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo entrando frettolosamente in un palazzo di vico Croce Sant’Agostino. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in un appartamento dello stabile in cui hanno rinvenuto 202 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note “griffe” che sono stati sequestrati. D.E.D., 36enne senegalese con precedenti di polizia, è stato denunciato per contraffazione, ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.