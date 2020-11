162 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, abbiamo chiesto al Comune di mettere delle trappole per topi in Piazza della Pace, ma sono state soltanto appoggiate vicino ai muri. Inoltre, a causa dei ragazzi che sono soliti frequentare la piazzetta, hanno avuto vita breve. Chiediamo al Comune che mandi degli addetti per far si che vengano applicate correttamente. Grazie Tommaso”.













