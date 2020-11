Marano, il Consiglio comunale (dopo il flop di ieri) ha approvato la variazione di bilancio. La gioia di qualcuno per aver perso “solo” 3 milioni di fondi di Città Metropolitana

312 Visite

Approvata poco fa la variazione di bilancio in Consiglio comunale, tenutosi in seconda convocazione stamani dopo il flop di ieri dovuto alla mancanza di numero legale. La maggioranza a sostegno di Visconti ha approvato altresì anche gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui la delibera pro onorificenza al dottor Ascierto, residente a Marano. Qualcuno, durante gli interventi, ha esultato per il recupero di tre dei sei milioni di euro stanziati a suo tempo dalla Città Metropolitana (opere pubbliche). Come dire: abbiamo perso (per inadempienza dell’amministrazione cittadina) “soltanto” tre milioni di euro..













