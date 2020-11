113 Visite

La maglia numero 10 degli All Blacks per onorare Diego Armando Maradona. Prima della sfida con l’Argentina, valida per il Tri-Nations, la Nuova Zelanda ha reso omaggio al Pibe de Oro, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. Prima della tradizionale haka, sul prato del McDonald Jones Stadium di Newcastle è stata adagiata una maglia degli All Blacks con il numero 10 e con il nome di Maradona.













