«Rimossi i video di papà. Lui unico a pagare» Lo sfogo della figlia di Schettino su Facebook

Vicenda Concordia. Ecco lo sfogo su Facebook di Rossella Schettino, figlia del comandante condannato per il naufragio della Costa Concordia: «Ci sono state pressioni che hanno determinato la rimozione dei video, ora li pubblico io. Ho creato, quindi, un canale Youtube dove verranno riproposti i video non più disponibili a causa di una forzata rimozione. Ricordo molto bene gli ultimi giorni antecedenti alla sentenza di condanna definitiva di mio padre. Proprio quelli erano i giorni in cui li ha realizzati – scrive la ragazza – Erano le ultime ore che potevamo trascorrere insieme, ne eravamo entrambi coscienti, per questo mi ha voluta al suo fianco mentre li registrava» ha scritto la figlia del capitano della Costa Concordia, riferendosi ad una serie di video girati dal padre, pubblicati ed appunto rimossi. Video in cui il padre esprimeva un suo racconto, una sua narrazione di quella tragica notte.













