Padre Nostro e non solo: ecco il nuovo Messale di Bergoglio, entra in vigore il 29 novembre

Per i tradizionalisti si tratta di un’ennesima svolta destinata ad accontentare il politicamente corretto, ma in tema di Padre Nostro, ad esempio, pure Joseph Ratzinger era concorde sulla necessità di una modifica che rispettasse tanto la dottrina quanto la filologia. Del resto come può essere Dio a “indurre in tentazione”? Gli alti ecclesiastici se lo sono domandati pure durante il pontificato precedente a questo.

Papa Francesco era stato chiaro: “Sono io a cadere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa questo, aiuta ad alzarsi subito. Chi ci induce in tentazione è Satana, è questo il mestiere di Satana”, a veva affermato il pontefice argentino due anni fa, lasciando intendere che qualcosa sarebbe cambiato. E così sarà a partire dalla fine del mese corrente. Sino a questo momento, era stata utilizzata un’interpretazione teologica di questo tipo: è Dio a “indurre in tentazione” nella misura in cui concede a Satana di agire. Ma per questo pontificato non basta: bisogna essere coerenti con la dottrina, e allora ecco spiegato il cambiamento che porterà i fedeli a pronunciare queste parole: “Non abbandonarci più alla tentazione”. Questa non sarà però l’unica novità.

Anche altre norme, quelle riguardanti il Gloria ed il Confesso a Dio, sono state ripensate. Niente più riferimento agli “uomini di buona volontà” nella prima preghiera, bensì un rimando alla “pace in terra agli uomini, amati dal Signore”. Anche qui la discussione teologica sarebbe vasta. Un po’ come nel caso del pro multis della remissione dei peccati durante la Consacrazione che tuttavia non è stato toccato, nonostante Ratzinger avesse ventilato un cambiamento.













