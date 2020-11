Giugliano, Pirozzi: “Le scuole resteranno chiuse fino al 4 dicembre”

70 Visite

CONTINUIAMO CON LA DIDATTICA A DISTANZA PER TUTELARE RAGAZZI, FAMIGLIE E PERSONALE DOCENTE

LE SCUOLE RESTERANNO CHIUSE FINO AL 4 DICEMBRE CONTINUIAMO CON LA DIDATTICA A DISTANZA PER TUTELARE RAGAZZI, FAMIGLIE E PERSONALE DOCENTE

È un anno che resterà tristemente impresso nella memoria dei bambini e dei ragazzi di oggi, un anno che ricorderanno come “quello della didattica a distanza” e quindi senza la bellezza dello scambio, del confronto dal vivo, dei rapporti con insegnanti e compagni, che sono componenti di crescita importanti.

La nostra comunità è ancora esposta a condizioni di forte fragilità, per quanto concerne la curva dei contagi, e non è questa quella che si può definire “area di assoluta sicurezza” per il ritorno a scuola.

La componente umana e la socializzazione sono per me aspetti essenziali del diritto allo studio, ma prima di ogni cosa viene la salute dei nostri bambini e ragazzi.