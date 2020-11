Bacoli, Della Ragione: “Distribuiti oltre 100 pasti caldi alle famiglie in difficoltà”

115 Visite

Oggi abbiamo distribuiti oltre 100 pasti caldi per assicurare il pranzo a tante famiglie di Bacoli in difficoltà. È partita la rete della solidarietà. Grazie al gran cuore dei volontari che, attraverso gli scuolabus comunali, e sfidando il vento gelido, hanno raggiunto i cittadini bisognosi fino alla porta di casa. Grazie alla bontà di Giovanni Martino, e del suo staff, per aver preparato ed offerto i pranzi. Ogni giorno continuiamo a ricevere tutte le vostre donazioni. Piccole o grandi. Ma tutte, davvero tutte, profondamente preziose. A breve vi forniremo i contatti da chiamare per ricevere aiuti. Nessuno sarà lasciato solo. Ci troverete sempre al vostro fianco. Siamo un’unica squadra. Una grande famiglia. Dobbiamo farcela. Forza.

Così, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













