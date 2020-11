Lega Campania: il consigliere regionale Severino Nappi nuovo coordinatore di Napoli città

220 Visite

“Severino Nappi è il nuovo coordinatore della Lega a Napoli città. Continua il percorso di crescita del partito in vista delle prossime amministrative. La Lega lavora a nuovi progetti, idee e proposte per la città partenopea. Un progetto alternativo ai disastri di De Luca, De Magistris e della sinistra. Per un centrodestra unito e allargato. Si ringrazia per il lavoro svolto in questi anni l’Avv. Simona Sapignoli, esempio di militanza e appartenenza che continuerà ad essere risorsa imprescindibile della Lega Campania Salvini Premier”.

A dare l’annuncio della nuova nomina il coordinatore regionale della Lega in Campania on. Nicola Molteni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS