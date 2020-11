“Per i giovani mi appello alle loro famiglie”. Invito del sindaco di Giugliano ad evitare assembramenti serali

165 Visite

EMERGENZA COVID:

I CONTROLLI CI SONO

CHIEDIAMO ANCORA UNA VOLTA AI CITTADINI COLLABORAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE

Com’è ormai noto, tra oggi e domani si prevede il prossimo #dpcm con cui il governo disporrà ulteriori misure restrittive differenziandole a seconda delle criticità dei territori.

La diffusione del contagio nella nostra città non è di portata lieve e preoccupano il livello di occupazione dei posti letto negli ospedali e il sovraccarico dei pronto soccorso.

Nonostante gli appelli continui al senso di responsabilità, dopo tantissime segnalazioni, ancora una volta oggi siamo intervenuti con la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per effettuare controlli a tappeto nelle strade e nelle piazze, sia in centro che in zona costiera.

Con molta serenità e pacatezza vi dico che non è così che dovremmo affrontare la situazione difficile che stiamo vivendo.

Fare ognuno la propria parte è fondamentale e denota senso di appartenenza mentre dover agire con mezzi severi di controllo e ricevere continuamente segnalazioni riguardo infrazioni dei protocolli vuol dire che continuano a prevalere superficialità ed individualismi.

Il nostro comune ha una estensione immensa e sarebbe impossibile disporre una pattuglia per ogni strada, ogni quartiere, ogni palazzo, ogni attività commerciale.

Tutti rivorremmo la nostra completa libertà ma dobbiamo ricordare che per evitare il #lockdown dobbiamo essere responsabili.

Noi continueremo a tenere altissima la soglia di attenzione e ad effettuare controlli con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione ma è fondamentale che ognuno rispetti le regole.

Un appello accorato alle famiglie con figli minorenni: so che è molto difficile gestire questa situazione ma vi prego di fare in modo, per il massimo che potete, di evitare che escano nelle ore serali, dopo le venti. I giovanissimi, nonostante per la quasi totalità asintomatici, possono diventare vettori di #contagio nei nuclei familiari e mettere a rischio i soggetti più fragili.

Diamoci una mano. È il momento del sacrificio.

Possiamo uscirne solo insieme.

Nicola

#IlSindacoDiTutti

Nota stampa del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS