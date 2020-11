Trump-Biden, tre Stati decisivi per la vittoria finale. Trump: “Vogliono rubarci le elezioni”. Biden: “Ce la faremo, bisogna avere fede”

259 Visite

Trump è in vantaggio su Joe Biden: l’inquilino della Casa Bianca ha già vinto in Florida, Missouri, South Dakota, Texas, Ohio e Montana. Lo sfidante democratico vince in California , New York, New Jersey, Arizona, Virginia, Hawaii e Minnesota. Trump sarebbe secondo le prime proiezioni avanti in North Carolina e in Georgia. Biden avanti in New Mexico. La vera partita si gioca però negli stati chiave del Midwest, in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania: qui lo spoglio potrebbe però durare a lungo.

Michigan, Wisconsin e Pennsylvania non annunceranno il vincitore oggi: appare sempre più evidente che si allungano i tempi per sapere chi sarà il prossimo presidente. I Media americani: democratici mantengono il controllo della Camera. Biden: “Siamo sulla strada per la vittoria. Serve pazienza, dobbiamo contare tutti i voti”. Trump: “Siamo avanti ma stanno cercando di rubarci le elezioni. Non lo consentiremo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS