Covid Marano, quattro classi in quarantena alla Socrate; nove nuovi casi sul territorio comunale

Nove nuovi casi Covid sul territorio, per un totale di 97 casi complessivi. Tre i guariti nelle ultime 24 ore.

Per quanto concerne la scuola Socrate, sono quattro le classi in quarantena. In isolamento fiduciario alunni e docenti di quelle classi. Segue la nota del vicesindaco Izzo.

Gentile Direttore, in merito all’articolo sul suo giornale riguardante i casi di Covid nel nostro istituto “Socrate – Mallardo, si precisa che le classi in quarantena sono 4 e alle stesse é stato applicato il protocollo Covid, i decreti di dette quarantenne sono sul nostro sito” icsocratemallardo. it” cliccando sul link “emergenze Covid19, delle stesse sono stati avvisati il Sindaco e la Polizia Locale. Ogni nostro atto é reso pubblico sul sito della scuola. Tanto le dovevo.

Cordiali saluti.

Michele Izzo referente Covid Istituto Comprensivo” Socrate-Mallardo.













