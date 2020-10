Covid, test rapido anche per le scuole. Potranno farlo anche medici di base e pediatri

213 Visite

Il test rapido, che fornisce il responso dopo poche ore e velocizza le procedure per chi deve tornare in classe o al lavoro, sarà applicato anche alle scuole e la possibilità di effettuare i test per la SARS-CoV-2 -sarà estesa ai medici di base e ai pediatri in ambulatorio e non soltanto nelle strutture sanitarie.

Intanto, si lavora per prepararsi alle nuove norme anti-assembramento in strade e piazze dopo le 21:00 (si potrà stare all’aperto soltanto se seduti ai tavoli) e divieto di sport amatoriali da contatto (calcetto, basket e attività sportive di gruppo svolte nelle scuole).













