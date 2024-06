Kate Middleton, una lettera e una nota ufficiale: ecco come sta

I fan della principessa del Galles tornano a sperare. Mentre Buckingham Palace e la famiglia reale mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, Kate Middleton svela a sorpresa un suo clamoroso e possibile ritorno in pubblico. Lo ha fatto in una lettera scritta di suo pugno e spedita alle sue Irish Guards, il reggimento di fanteria dell’esercito britannico composto unicamente da reclute nord-irlandesi. L’occasione per saperne di più sul ritorno in pubblico di Middleton è la mancata partecipazione della principessa all’annuale rassegna al corpo di cui, per volontà di Re Carlo, è ufficiale. Il colonnello Catherine ha infatti dovuto rinunciare all’impegno per le sue condizioni di salute che da gennaio la tengono lontana dai riflettori. Il cancro la tiene ancora fuori dagli impegni ufficiali e nel più completo riposo ma nella sua missiva alle Irish Guards, la principessa ha rinnovato la speranza dei suoi sudditi: “essere il vostro Colonnello resta per me un grande onore e sono davvero molto dispiaciuta di non essere in grado di prendere gli onori alla Colonel’s Review di quest’anno – ha scritto Kate – Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento, e comunque confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto”.

Quel “molto presto” alla fine della sua lettera ha rianimato un cauto ottimismo, non in vista soprattutto in vista del compleanno tradizionale del re, che si terrà alla fine di giugno: il Trooping the Colour, il tradizionale affaccio dal balcone di Buckingham Palace della famiglia reale che si festeggia dai tempi di re Giorgio nel ‘700. Per i più informati però non sarà questa l’occasione in cui Kate si mostrerà al paese, bensì il giorno effettivo del compleanno di re Carlo, in novembre. E ad alimentare nuove speranze anche Kensington Palace che ha assicurato come la principessa stia “riprendendosi a casa – e sia – grata del tempo che le viene concesso”. E se è vero che due indizi fanno una coincidenza, adesso tutti i sudditi sono in attesa che ne arrivi un terzo, per avere finalmente la tanto sperata prova del ritorno della principessa.