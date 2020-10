CASO (M5S), infiltrazioni camorristiche a Marano: “Grazie a Terra Nostra News per aver rotto i silenzi”

334 Visite

“Ringrazio il Prefetto di Napoli per la nomina di una commissione di accesso ai documenti amministrativi al comune di Marano per verificare l’esistenza di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. Amo la mia città, il senso di legalità che deve contraddistinguere qualsiasi ente e mi sento garante dei cittadini per una sana politica locale” è il commento di Andrea Caso, deputato M5S e membro della commissione parlamentare antimafia, sull’insediamento, avvenuto questa mattina, della commissione di accesso al comune di Marano.

“Un lavoro – continua il parlamentare del MoVimento 5 Stelle – che ho voluto condurre in commissione antimafia con pazienza e dedizione, raccogliendo, per mesi, segnalazioni, informazioni e articoli, tra questi, quelli del sito Terra Nostra News che ha offerto diversi motivi per arrivare alla costituzione di una commissione ad hoc. I troppi silenzi, le numerose distrazioni su tanti procedimenti, le strane dimenticanze, hanno sollevato diversi dubbi nei cittadini e in me, come deputato di questo collegio. Per questo, gli accertamenti tecnici dovranno fugare ora ogni dubbio”.

Andrea Caso fa riferimento in particolare : “alla gestione locale dei beni confiscati alla mafia e mai acquisiti nel patrimonio comunale o mai assegnati per finalità sociali, al mancato deposito delle notifiche degli atti di esproprio degli immobili dei Polverino o alla mancata acquisizione delle aree PIP”.

“Marano merita un’amministrazione contro la camorra e per la legalità, sempre e comunque. Anche su questo siamo impegnati come MoVimento 5 Stelle per offrire una valida alternativa ai politici che da troppi anni hanno male amministrato la nostra città. Auguro buon lavoro ai componenti della commissione di accesso che avrà il compito da oggi di svolgere un accertamento imparziale e rigoroso sul senso di legalità dell’amministrazione comunale di Marano” conclude il deputato dell’antimafia.













