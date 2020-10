Terranostranews ancora una volta profetica: il Comune a un passo dallo scioglimento per mafia. Quando Visconti disse: “Stiamo volando”..

296 Visite

Com’era quella dichiarazione del sindaco Visconti di qualche tempo fa? “Stiamo volando”, sosteneva il primo cittadino. E come ci definivano alcuni consiglieri di maggioranza? Come bollavano il nostro instancabile lavoro fatto di denunce su denunce, segnalazioni di “mbroglie” di ogni genere? Un soggetto, in un consiglio comunale, ci definì “giornalai”. Quei giornalai, però, hanno visto giusto, per l’ennesima volta, come videro giusto su Bertini, sulla giunta Liccardo e su molti altri casi, Pip in primis. Qualcuno ci chiederà scusa? No, naturalmente. L’arrivo della commissione d’accesso agli atti – che serenamente valuterà se proporre lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche – è ad ogni modo già uno smacco per l’amministrazione Visconti, i suoi consiglieri ma anche quelli di opposizione che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno fatto una beata….Quanto a Visconti, beh sindaco, stai veramente volando, ma verso lo scioglimento per camorra.













