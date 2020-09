Regionali Marano, Daniele non entra in Consiglio e il trio Paragliola-Nastro-Accongiagioco si attacca al tram…

Un’autentica “strage” di esclusi nel Pd, soprattutto in quello napoletano: tre consiglieri uscenti come Gianluca Daniele, Antonio Marciano ed Enza Amato non sono riusciti a rientrare in Consiglio. A “mangiarli” la grande concorrenza interna, il boom di preferenze ottenuto da Casillo che con i suoi 42mila voti ha fatto man bassa, la crescita di altre liste. A Marano Daniele era portato (e con enfasi) dal trio Paragliola, Nastro, Accongiagioco, che dopo aver fatto passo sull’assessorato locale rimediano un’altra batosta.