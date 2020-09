Marano, il segretario del PD: “Grande affermazione del Partito Democratico sul territorio”

73 Visite

Una singolare tornata elettorale si è appena conclusa ed ha decretato la netta affermazione del Presidente Vincenzo De Luca e della sua coalizione. Con questo risultato i cittadini campani hanno espresso inequivocabilmente la volontà di essere rappresentanti da istituzioni all’altezza e con l’esperienza necessaria a guidare una Regione così complessa in un’epoca tanto incerta quanto precaria, soprattutto per i nostri giovani. Altrettanto inequivocabile è stata l’affermazione, sul nostro territorio, del PD che nonostante le infauste previsioni di molti è risultato tra i primi partiti se non il primo partito, appaiato al M5S. Il mio ringraziamento dunque va ai nostri elettori, ai nostri dirigenti e tutti gli iscritti che con il loro lavoro e con tanta abnegazione hanno dimostrato che è possibile essere vicini alla gente anche in un’epoca in cui la paura vince e ci allontana. L’affluenza ai seggi, per il referendum e per le regionali, ha dimostrato che le persone hanno voglia di reagire e di far sentire la propria voce e stavolta l’hanno fatto forte è chiaro. Adesso, più che mai, il Partito Democratico e tutte le altre forze politiche del territorio hanno l’obbligo morale di ascoltare la voce della città, di restare sul territorio e dare risposte all’altezza.

Nota stampa di Roberto Sorrentino, segretario circolo PD Marano.













