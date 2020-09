Calvizzano, nessuna sorpresa: Pirozzi stravince. “Ho una grande squadra, i miei avversari inesperti”

425 Visite

Vittoria larga per Giacomo Pirozzi, che torna a vestire la fascia tricolore nel comune di Calvizzano. Lo spoglio non è ultimato, ma ormai il vantaggio di Pirozzi è irrecuperabile per i suoi competitor: Santopaolo e Pisani.

I festeggiamenti sono già iniziati nel comitato elettorale. A Calvizzano, comune con meno di 15 mila abitanti, la sfida si decide al primo turno. “La squadra che mi ha supportato ha fatto la differenza – spiega Pirozzi – Ci sono state liete sorprese e conferme. I giovani hanno lavorato bene e sono stati premiati. Ho vinto nettamente anche grazie all’inesperienza politica palesata dai miei avversari”.













