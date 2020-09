107 Visite

Spari contro un giovane di 21 anni a Sant’Antimo, nel Napoletano. Sei i colpi esplosi al corso Europa contro il giovane, ora in gravissime condizioni ed in coma farmacologico. Ignote le cause dell’agguato: il giovane era in compagnia di un amico, ma entrambi risultano incensurati ed estranei ad ogni logica e contesto criminale.













