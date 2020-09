Sbarchi in Sicilia, anche i 5 Stelle stufi della Lamorgese

98 Visite

“Strutture di accoglienza totalmente insicure e inadeguate, non all’altezza di un Paese civile: Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte” , dicono i deputati pentastellati dinanzi all’assemblea regionale siciliana. A dare maggior vigore alla rimostranza nei confronti del ministro dell’Interno anche quanto accaduto a Siculiana, dove un extracomunitario in fuga dal centro di accoglienza è stato investito da un’autovettura e ucciso, mentre tre poliziotti che si erano lanciati al suo inseguimento sono rimasti feriti.

“Da tempo chiediamo al ministro e alla Regione un cambio di passo nella gestione del fenomeno” , spiegano ancora i deputati grillini. “Al premier Conte, che sta operando benissimo in tantissime direzioni e in un contesto storico difficilissimo, il nostro incondizionato appoggio, ma anche un messaggio: il delicatissimo ruolo al Viminale, specie in un frangente delicato come questo, non può essere affidato ad un tecnico“ . In parole povere bisogna silurare Luciana Lamorgese, inadatta a ricoprire il ruolo di ministro dell’Interno.













