I luoghi del cuore per i viaggi di settembre. Basilicata, una regione dal profumo antico. Dalle Dolomiti lucane alle spiagge bianche

Situata tra la Campania, la Calabria e la Puglia, bagnata da due mari (il Tirreno e lo Jonio), la Basilicata è una regione che offre diverse tipologie di paesaggi: dalle cime delle Dolomiti lucane e del Parco del Pollino ai calanchi di Montalbano, Aliano e Pisticci fino ancora alle distese di grano del melfitano e alle lunghe spiagge bianche di Metaponto, Policoro e Scanzano Jonico.

Maratea. Il Sunday Times l’ha indicata come una delle “dieci perle nascoste d’Europa“ mentre il Financial Times l’ha definita più semplicemente “una gemma”. Unico sbocco della Basilicata sul Mar Tirreno, Maratea è situata alle pendici del Monte San Biagio e domina il golfo di Policastro. Con 32 chilometri di costa è una delle principali mete turistiche della regione (Archivio fotografico APT Basilicata). A dominare l’antico borgo, sulla vetta del Monte San Biagio, spicca la statua del Cristo Redentore, conosciuta come il ‘Cristo di Maratea‘. Dando le spalle al mare sembra proteggere con le sue braccia spalancate gli abitanti dell’entroterra. Seconda solo al Cristo di Rio de Janeiro, l’imponente statua (alta quasi 22 metri) fu installata nel 1965 ed è opera dello scultore fiorentino Bruno Innocenti che ha utilizzato un particolare impasto di cemento misto a scaglie di marmo di Carrara.

Matera, la Città dei Sassi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Capitale europea della cultura 2019. Annoverata tra le città più antiche del mondo (seconda solo ad Aleppo, in Siria, e a Gerico, in Cisgiordania), con insediamenti risalenti a 10mila anni fa, la città nel 1948 venne definita da Palmiro Togliatti una “vergogna nazionale”. I Sassi erano un groviglio di case sovraffollate e sporche, in cui mancavano le più elementari condizioni sanitarie.

A pochi chilometri da Matera c’è Bernalda, la cui notorietà è legata a quella di Francis Ford Coppola. I nonni paterni del celeberrimo regista italo-americano erano originari di questo centro del materano e il sei volte premio Oscar è stato qui nominato cittadino onorario. Nella cittadina lucana Coppola ha anche acquistato Palazzo Margherita e lo ha trasformato in un albergo esclusivo.

La Basilicata è per molti una regione d’Italia che è ancora preservata, ancora autentica, ancora pura.













