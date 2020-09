La ricorrenza: oggi Freddy Mercury, leader dei Queen, avrebbe compiuto 74 anni

86 Visite

Cantautore, musicista e compositore che, assieme ai Queen, ha scritto pagine importanti, se non fondamentali, della musica internazionale. Oggi Freddy Mercury avrebbe compiuto 74 anni, se non fosse che la positività all’AIDS lo portò via nel lontano 1991. Pochi giorno dopo uscì il seguente comunicato: “In seguito alle disparate congetture diffuse dalla stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono risultato sieropositivo e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere privata questa informazione fino a oggi per proteggere la privacy di quanti mi circondano”.













