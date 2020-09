Marano, caso via Corree di Sotto: c’è chi è ora in regola e chi continua ad inquinare ad oltre un anno e mezzo dai primi controlli

183 Visite

E’ andata come temevamo che andasse. Lo abbiamo scritto tante volte, ma si sa l’amministrazione cittadina, anziché raccogliere qualche suggerimento o sollecitazione, fa orecchie da mercante o se ne lava le mani. E allora accade che in via Corree di sotto, la famigerata strada degli sversamenti di liquami fognari nell’alveo dei Camaldoli, vi siano diverse famiglie che – a seguito di controlli e ordinanze comunali – si sono dotate dei pozzi a norma e pagano regolarmente i costi per l’espurgo. E vi siano anche tanti altri che, nella medesima zona, non solo non sono stati oggetto di controllo (iniziati un anno e mezzo fa) ma continuano a sversare nell’alveo regolarmente. Chi è in regola ora non nasconde il proprio malcontento e qualcuno ha scritto alla nostra redazione, temendo che si stia favorendo qualche amico degli amici. La nostra speranza è che si sveglino le forze dell’ordine. Per il resto campa cavallo.













