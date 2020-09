Marano, boom di furti d’auto. I cittadini: “Vogliamo più controlli sul territorio”

1.328 Visite

Da una segnalazione facebook apprendiamo che alle ore 20:00 al Corso Italia hanno derubato l’auto di alcuni clienti che si trovavano in uno studio.

All’uscita dallo studio tali clienti non hanno più trovato la loro auto. Secondo la segnalazione, sarebbero stati allo studio per circa 15 minuti.

L’indignazione è tanta: non si comprende come mai nessuno ha visto nulla, nemmeno gli ausiliari del traffico, generalmente, presenti per multare anche solo per cinque minuti di ritardo nella sosta.

Una Marano abbandonata sotto tutti i punti di vista, e qui non parliamo di periferie, ma di un fatto accaduto sul corso principale di Marano in pieno orario lavorativo.

Ancora, sempre da segnalazione facebook, apprendiamo che in via Padreterno altri due ladri sono stati fregati da un satellitare. La macchina si è bloccata con l’antifurto a suonare e loro hanno iniziato a fuggire via. Secondo i concittadini si tratterebbe di una banda di ladri perché, è da inizio agosto che questi furti di auto sono in crescente aumento.

Dove sono le istituzioni? Non saper gestire il proprio territorio non è altro che un vero e proprio fallimento delle stesse.

Ed è proprio in questi territori denominati “Terra di nessuno” per la totale assenza di controlli che intanto cresce il business dell’illegalità. Non bastano annunci slogan sull’intensificazione dei controlli, occorre un’attività costante in sinergia con tutti gli organi competenti in materia.













