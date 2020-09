Covid, a Qualiano terzo caso in pochi giorni

98 Visite

Terzo caso di positività nel giro di pochi giorni nel comune di Qualiano. Anche l’ultima contagiata rientrava dalla Sardegna. La notizia è di poco fa ed è confermata dal Comune. La donna, parente di altri contagiati non residenti a Qualiano, è asintomatica ed è in quarantena domiciliare. Il sindaco Raffaele De Leonardis raccomanda ai suoi cittadini, per l’ennesima volta, di continuare a rispettare le disposizioni in materia di Covid-19.













