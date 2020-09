Cantalamessa:” De Luca in difficoltà, attacca Salvini per distrarre opinione pubblica da problemi sanitari”

96 Visite

“Ormai De Luca è sempre più in difficoltà. La Campania è fuori controllo. Il padrino di Santa Lucia parla di Salvini per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica sulla crescita dei contagi e i pochi tamponi. Ci parli invece dei problemi della regione, degli ospedali ancora chiusi, dei soldi pubblici gestiti dai sui fedelissimi per moduli senza collaudo. Alle famiglie campane interessa altro. Vogliamo sapere quando riapriranno le scuole? Quando riprenderanno le lezioni? Con che faccia di bronzo parla delle offese lui che ha insultato i napoletani definendoli “geneticamente ladri”. Con le Lega, zero chiacchiere e più Campania”.













