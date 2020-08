Covid, De Luca annuncia: “Oggi 180 casi in Campania”

507 Visite

Il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato il punto della situazione sull’epidemia,sui contagi e sulle decisioni da prendere in vista degli appuntamenti di settembre.

“Questa è una fase delicata” – ha spiegato De Luca – “perché stiamo riscontrando numerosi rientri, da tutta Italia e dall’estero. Abbiamo rinvenuto un focolaio in un’azienda agricola nella Piana del Sele, ad Eboli. Per i prossimi 10-15 dobbiamo fare grande attenzione perché molte persone sono asintomatiche e dobbiamo bloccarle prima che vadano a diffondere il contagio altrove, rischiando di creare una situazione drammatica per la nostra Regione“.

Per quanto concerne il focolaio dell’azienda agricola di Eboli, nella giornata di giovedì sono stati riscontrati 24 casi positivi mentre De Luca ha annunciato altri nuovi casi nella giornata odierna.

Il bollettino completo della Regione Campania sarà emesso poco dopo le 17 con tutti i dati della giornata: rispetto a 24 ore fa, aumentano di 50 unità i casi positivi al Coronavirus nel territorio. De Luca rassicura: “Non ci deve essere preoccupazione ma grande attenzione da parte dei cittadini, prima individuiamo e blocchiamo questi casi, meglio è per tutti”.













