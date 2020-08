Sono disponibili i primi risultati dei prelievi effettuati da Arpac a seguito delle segnalazioni, pervenute lo scorso 22 agosto, di schiume in mare lungo alcuni tratti del litorale domizio. È quanto si legge in una nota dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania. I prelievi sono stati svolti lo stesso 22 agosto in diversi punti delle aree interessate dal fenomeno, in particolare nelle aree denominate «Baia Felice» nel comune di Cellole e «Le Vagnole» nel comune di Mondragone.

Sono al momento disponibili i risultati, prosegue la nota, «relativi ai parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, indici di contaminazione fecale. Dagli esiti dei prelievi si desume la conformità ai limiti stabiliti dalla vigente normativa». Per quanto riguarda il fitoplancton e i tensioattivi, gli esiti analitici, spiegano ancora dall’Arpac, verranno diffusi nei prossimi giorni, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione dei risultati.