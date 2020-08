Elezioni regionali Marano, i consiglieri comunali (tranne due) si “pappano” anche gli scrutatori

190 Visite

Come avevamo ampiamente previsto nei giorni scorsi, i consiglieri comunali – in vista delle elezioni regionali e referendum – si sono “pappati” anche gli scrutatori da impiegare ai seggi. Solo due, da quanto si apprende, hanno optato per il sorteggio. Solo due a testa quelli individuati mediante sorteggio. Si tratta del consigliere Luigi Carandente e della consigliera Fanelli. Buon per loro ma ormai è tardi. Questa amministrazione, infatti, è destinata a durare ben poco. I nomi di tutti i prescelti? Un tempo, quando c’era il sorteggio, venivano pubblicati, oggi nessuno li fornirà.













