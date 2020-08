Regionali, il sondaggio del Sole 24 ore: De Luca sempre avanti, il centrodestra recupera qualcosa. La Ciarambino non sfonda ma il 5 Stelle tiene

98 Visite

A meno di un mese dall’apertura dei seggi, il distacco tra l’attuale governatore (dato al 58,6) e Stefano Caldoro (28,9), il suo sfidante più accreditato, è abissale: 30 punti percentuali. E quanto emerge dall’ultimo sondaggio commissionato dal Sole 24 Ore.

Ma c’è un altro dato che pure impressiona: la distanza tra le coalizioni del centrosinistra (al 44,8) e del centrodestra (36,7) è decisamente meno ampio. De Luca, dunque, vola quasi 15 punti percentuali più in alto della sua coalizione.

Lo sceriffo intercetta il voto convinto di tanti elettori per nulla interessati alla bagarre tra le liste per i seggi in Consiglio – e dei… grillini. E sì: tanta parte dell’universo pentastellato sceglierà proprio l’odiato (dai vertici del M5S) avversario.

Il Movimento Cinque Stelle infatti ‘tiene’ come partito, con il 17% è secondo in Campania, ma crolla con la Ciarambino, inchiodata al 9,9 per cento. Quel che resta della differenza tra De Luca e il centrosinistra lo si trova tra gli elettori del centrodestra.

Insomma, a farla breve, De Luca prenderebbe voti ovunque. E la sua popolarità, stando sempre al sondaggio, è destinata a condizionare pesantemente anche la lotta interna al centrosinistra per i seggi in Consiglio, con “De Luca Presidente” prima forza della coalizione al 17,2% e quindi avanti anche al Partito Democratico (15).

Nel centrodestra, invece, a uscire vittorioso dalla competizione sarebbe Fratelli d’Italia (17), con la Lega di Salvini a ruota (14,4) e Forza Italia decisamente dietro (6). Praticamente nullo, da queste parti, il contributo delle civiche.













