Armandone attacca Caldoro: “Non mi ha difeso da Salvini”

Armando Cesaro, capogruppo di Fi in Consiglio regionale della Campania, rompe il silenzio dopo la famosa conferenza stampa in cui annunciò il passo di lato in vista delle elezioni regionali.

In un’intervista al Mattino, Cesaro jr mette nel mirino Matteo Salvini e Stefano Caldoro. Ma è nei confronti del candidato del centrodestra che Cesaro manifesta la sua delusione: “Preferisco dirle come mi sono comportato io con lui. L’ho sempre difeso. Sono stato al suo fianco. Ho difeso la sua candidatura dagli attacchi dei leader nazionali e locali di Fi. Io il garantismo e la lealtà li pratico non mi limito a predicarli”.

L’esponente azzurro si mostra freddo su un possibile impegno nella prossima campagna elettorale ma lancia un annuncio: “Con 100 giovani amministratori lancerò la ricostruzione di Forza Italia”.













