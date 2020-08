A Marano, dopo due anni di lavoro, ha aperto i battenti il distributore della discordia. In quella zona doveva sorgere un parco urbano e prima ancora un liceo

103 Visite

Dopo due anni di lavori, lì dove sarebbe dovuto sorgere (in passato) il nuovo liceo comunale e un parco urbano (progetto che avrebbe finanziato l’Europa ma si fece di tutto per non metterlo in atto), ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo distributore di carburanti di via Lazio, oggetto di infinite discussioni e polemiche nei mesi scorsi. La storia del distributore e di ciò che doveva sorgere prima in quell’area l’abbiamo scritta tante volte. Il riassunto è il seguente: liceo e parco urbano non sono mai sorti per due ragioni: non volle la malavita e la mala politica, spesso in sinergia a Marano.













