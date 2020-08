L’appello di Maria: “Siamo al Cardarelli, in chirurgia d’urgenza ed è un macello. Scarsa assistenza, anziani in difficoltà”

94 Visite

“C’è sporcizia, un operatore socio assistenziale per più di 40 pazienti. Pochissimi infermieri per oltre 40 persone allettate, reduci da interventi chirurgici, in alcuni casi gravi. Non abbiamo la possibilità di essere assistiti dai nostri familiari, per le norme imposte dall’emergenza Covid, ma tante persone stanno male e chiedono aiuto. Hanno bisogno di assistenza anche per i bisogni fisiologici, ma a volte si attende anche più di un’ora”. E’ il drammatico appello che ci arriva da Maria, ricoverata in chirurgia d’urgenza al Cardarelli. “Infermieri e personale assistenziale – dice – fanno del loro meglio, ma il personale è poco e qui è un macello. Perché non si provvede a rafforzare i reparti?”.













