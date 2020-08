99 Visite

Gentile direttore, volevo segnalare un fatto, a mio avviso, grave. Dopo più di vent’anni si sono decisi a riasfaltare via San Marco ma l’hanno rifatto solo a metà e non hanno rifatto il tratto più pericoloso e consumato, cioè la parte in discesa verso le Pendine. Non so se è previsto un’integrazione ai lavori. Ma se non dovesse essere così, sarebbe a dir poco scandaloso.

Nicola (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS