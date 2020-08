Bacoli, Fratelli d’Italia lancia l’iniziativa “Lascia una buona impronta”

92 Visite

Fratelli d’Italia lancia l’iniziativa “Lascia una buona impronta”. Per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, del nostro mare e delle nostre spiagge saremo presenti nelle principali spiagge dove i cittadini potranno portare i rifiuti di vetro e plastica rinvenuti in acqua o tra la sabbia. Agli aderenti verranno consegnati come premio le infradito di Fratelli d’Italia . È il riconoscimento doveroso al nostro bellissimo territorio che, dopo aver subito un’emergenza come quella da COVID19, non accettiamo rimanga in balia del malcostume. Vi aspettiamo giovedì 13 Agosto dalle ore 11:00 alle ore 14:00 a Bacoli nei pressi del Lido Turistico Bacoli. Parteciperanno il senatore Antonio Iannone e il candidato alle elezioni regionali Nello Savoia.













