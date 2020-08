Sanità, tre inchieste in pochi giorni. Il cerchio si stringe, De Luca trema

142 Visite

La Guardia di finanza stima intorno ai 20 milioni di euro il danno erariale per le somme erogate in modo non corretto a 56 strutture private, in base a un accordo tra la Regione e l’Aiop, l’associazione dell’ospedalità privata.

È la terza inchiesta, dopo le due della Procura di Napoli sugli appalti per gli ospedali covid e per l’esecuzione dei tamponi, che stringe il cerchio sull’operato del governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca durante l’emergenza. L’ente regionale avrebbe pagato 3 milioni e 300 mila euro a una struttura privata di Benevento l’utilizzo di tre posti letto nella fase critica della pandemia. Mentre i campani erano rinchiusi in casa, per le ordinanze draconiane dello sceriffo salernitano, la sanità privata faceva affari d’oro sul coronavirus. Il caso di Benevento fa scattare l’indagine dei magistrati contabili. Le fiamme gialle cominciano gli accertamenti. Successivamente alcune Asl iniziano – dopo la segnalazione del caso sannita – a non liquidare determinate fatture, cioè quelle presentate in assenza delle prestazioni.

È Repubblica che svela l’esistenza della terza inchiesta sulla gestione dell’emergenza in Campania: «Tre mesi di indagini condotte dal vice procuratore Licia Centro e dal sostituto procuratore Davide Vitale. È venuta fuori una informativa di 700 pagine che ora è sulla scrivania dei magistrati contabili: 19.862.241 euro di illeciti pagamenti per prestazioni non rese».

Sotto la lente d’ingrandimento della Corte dei Conti finisce l’accordo stipulato tra Regione Campania e sanità privata per poter usufruire di posti letto aggiuntivi durante l’emergenza covid. Nel mirino dei magistrati alcuni punti di quella intesa, in particolare quello che prevedeva di pagare «il 95 per cento del budget mensile assegnato ogni anno alle singole cliniche a prescindere dal valore reale della produzione».













